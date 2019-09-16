Уволен водитель, выгнавший пенсионерку из троллейбуса

Водитель троллейбуса, который выгнал пожилую женщина из автобуса из-за, якобы, неприятного запаха, уволен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным муниципалитета, водитель уволен по статье Трудового кодекса 83 часть 5 "неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание".

Кроме того, дисциплинарные взыскания получили старший водители и директор троллейбусного депо.

Мэрия Бишкека приносит извинения за инцидент.

Напомним, горожане выложили в социальные сети видео на котором видно как водитель троллейбуса выгнал пожилую женщину, заявив, что от ее пакетов идет сильный неприятный запах. Автор видео отмечает, что кроме водителя запах никто не почувствовал.