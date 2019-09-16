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Эксперт по климату: Важно не допустить лихорадки Земли (видео)

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- Светлана Лаптева
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2020 год ученые, занимающиеся вопросами изменения климата, признают переломным для планеты. Менеджер проектов экологической сети "Зой" (Швейцария), которая занимается сбором и анализом информации по изменению климата по всему миру, Виктор Новиков сравнил повышение температуры Земли более, чем на 2 градуса с повышением температуры человека до 38- 40 градусов – температурой лихорадки. И потому важно не только не допустить этой "лихорадки Земли", но и попытаться совместными усилиями стран мира снизить температуру.

Он рассказал VB.KG почему любой современный человек в любой стране должен научиться разбираться в информации и источниках, касающихся вопросов климата.

- Для того чтобы дать общую картину по состоянию климата на планете необходимо получать как можно больше данных со всей планеты о наводнениях, селях, состоянии ледников, рек. Но, к сожалению, ученые отмечают, что Центральная Азия и Кыргызстан – пока серое пятно на этой карте. Слишком мало данных. И одновременно данные о Центральной Азии в регионе проще найти в международных источниках, чем в самом регионе. Люди не знают где их взять, нет информации. Это свидетельствует о малой вовлеченности в процессы наблюдения и исследования и понимание проблемы населения, общественности. Либо эти данные и источники есть у ученных, но разрознены. А на самом деле каждый гражданин и различные организации могут внести свой вклад в изучение вопросов изменения климата, например, занимаясь отслеживанием температуры в своем селе, районе или замечая, фотографируя насколько уменьшился ледник в районе джайлоо. Важна помощь населения и ученым, которые ведут работу в этом направлении в своих странах, – рассказывает Виктор.

Также он затронул тему жары в Кыргызстане, пояснив как "волна жары" отражается на городе, если вырубаются деревья, делая город менее комфортным для проживания.

А также рассказал как ледники переносят воду из зимы в лето.

Более полное интервью Виктора Новикова смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/381593
Теги:
Центральная Азия, Швейцария, экология, Кыргызстан
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