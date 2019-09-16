Полгода "Открытого неба". Цены на авибилеты не падают, инвесторы уходят

На прошлой неделе компания Pegasus объявила о продаже своей доли в компании "Эйр Манас". 49% акций отечественной компании перейдут в собственность фирмы AviaTrade Corp. LP, центральный офис которой находится в Великобритании.

Уход одного из крупнейших авиаперевозчиков Турции происходит на фоне полгода назад вступивших в силу поправок в Воздушный кодекс, которые дали Кыргызстану пятую свободу воздуха. Эта система, ее также называют "Открытым небом", позволяет иностранным авиакомпаниям совершать транзитные перелеты через Кыргызстан. Ожидалось, что нововведения привлекут на рынок авиаперевозок новых инвесторов, увеличат пассажиропоток и снизят стоимость авиабилетов.

В сентябре 2018 года группа из 18 депутатов ЖК так писали об ожидаемой выгоде для страны:

"Применение политики "Открытого неба" в мире позволило увеличить пассажирооборот до 35% в среднем (без нее было бы 8%). Она также снизила цены на авиабилеты от 20 до 40%. "Открытое небо" также создала десятки тысяч рабочих мест".

На практике же оказалось, что не только не удалось привлечь новых инвесторов, но и старые партнеры уходят с рынка.

Другие ожидания тоже не оправдались: не произошло снижения цен и увеличения пассажиропотока.

Представитель "Эйр Манас" Данияр Арынов в комментарии VB.KG рассказал, что такой результат был ожидаемым.

- Во время обсуждения законопроекта мы выражали опасения инициаторам, что "Открытое небо" в реалиях Кыргызстана пока не даст положительных результатов. На сегодняшний день, на рынке не наблюдается реального оживления, в сравнении с общемировыми данными IATA в процентном соотношении в КР наблюдается небольшой рост числа пассажиров. Цены на пассажирские перелеты остались примерно прежними и в перспективе снижаться не будут, - сказал Данияр Арынов.

Тем не менее авторы поправок считают, что изменения в Воздушный кодекс были правильными. Один из авторов Дастан Бекешев считает, что правительство и руководство аэропорта "Манас" не выполнили свою часть работы.

- После принятия нового кодекса правительство и руководство аэропорта "Манас" должны были начать действовать. Во-первых, известить все страны, что у нас действует система "Открытое небо". Во-вторых, аэропорт должен был снизить свои тарифы. С такими ценами на обслуживание как сейчас, мы не конкурентоспособны по сравнению с другими аэропортами. У нас очень дорогое обслуживание, санитарное содержание и прочий сервис в аэропорту. Кроме того, аэропорт должен был посчитать, какое максимальное количество пассажиров он может обслужить, - рассказал VB.KG Бекешев.

По его мнению, если правительство и аэропорт начнут работать толк от "Открытого неба" все же будет.

Что касается продажи акций "Эйр Манас", в компании пока не комментируют сделку. На сайте Pegasus также нет информации, почему компания решила покинуть рынок Кыргызстана.

Из открытых источников известно, что новым покупателем "Эйр Манас" стала фирма AviaTrade Corp. LP. Компания была зарегистрирована 8 января 2018 года. У фирмы пока нет собственного сайта, на котором можно узнать информацию об их рейсах и деятельности.