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Кененбаева: Каждый кыргызстанец в течение 5-7 лет сможет получить жилье

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Группа политиков и общественных деятелей, которые планируют обеспечить всех кыргызстанцев жильем и работой, пояснили суть своего проекта. Специально для этой цели редакцию VB.KG посетили экс-замглавы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева и общественный деятель Анарбек Эстебесов.

Первоначально гости редакции выдали статистические данные, которые, по их словам, и стали основной причиной создания проекта. Так, общественный деятель Анарбек Эстебесов привел пример, что около 500 тысяч семей в Кыргызстане нуждаются в жилье и только 20 тысяч смогли получить ипотеку.

- И вот это масса, которая не имеет возможности получить ипотеку, остается в руках политиков в качестве митингующего оружия. Поэтому мы не можем далее терпеть такую ситуацию, когда эту массу людей используют политики в своих интересах. Опасность третьей революции продолжает оставаться. Например, для обеспечения этих семей жильем требуется 750 млрд сомов, которые у государства и населения нет. В то же время для отопления мы расходуем ежегодно 300 млрд сомов. Поэтому мы предлагаем такой проект, который объединит всех граждан национальным соглашением. При этом, согласно этому соглашению все будут выполнять свои обязательства, - сказал он.

Национальное соглашение подпишут 12 сторон, отметил Эстебесов.

- 12 сторон – это президент, правительство, парламент, местное самоуправление, Академия наук, промышленный потенциал, профлицеи, потребители и жилищные застройщики. Мы их объединяем в единую структуру. Средства на этот проект согласно Национальному соглашению будут браться из 5 источников:

1. государственно-муниципальное имущество

2. вложение теневого капитала дает возможность его легализовать

3. Поощрение бизнесменов, которые вложатся в этот проект

4. Международные доноры

5. Сами жители, которые будут собирать по 9 тысяч сомов.

В свою очередь экс-замглавы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева добавила, что в рамках этого проекта, кыргызстанцы смогут в течение 5-7 лет получить жилье.

- Это соглашение мы предлагаем в качестве законопроекта. Начиная с президента до простого потребителя все будут собственниками этого проекта. Если государство использует ипотечную программу для платёжеспособных граждан, то мы как раз вводим этот проект для неплатёжеспособных. То есть в течение 5-7 лет они смогут получить жилье. Для этого мы предлагаем источники финансирования, то есть создание на местах производства, - сказала она.

В заключение политик пригласила кыргызстанцев на презентацию проекта.

- Завтра в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования по адресу Эркиндик 2 в 10.00 часов состоится презентация проекта, где мы более подробно разъясним все детали, - добавила Кененбаева.


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URL: https://www.vb.kg/381600
Теги:
недвижимость, социальная защита, Кыргызстан, активисты, доступное жилье, энергетический коллапс в Кыргызстане, Нурбубу Кененбаева
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