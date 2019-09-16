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Кыргызстан обменяется со странами СНГ опытом промбезопасности

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- Евгений Денисенко
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Проблемы обеспечения надежности производств во всех отраслях национальных экономик рассмотрены на 117-м заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности СНГ. Оно прошло в Санкт-Петербурге, в числе его участников были специалисты Кыргызстана.

В состав этого совета, созданного в 2001 году, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан Украина, Молдова, Россия, Таджикистан. Главные задачи, стоящие перед советом, - решение вопросов нормативного регулирования промышленной безопасности и гарантирования сохранности жизни и здоровья работников, занятых на опасных производственных объектах.

Коллеги, собравшиеся в Санкт-Петербурге, рассмотрели последние изменения в законодательстве стран СНГ по обозначенной тематике, проанализировали работу национальных контрольно-надзорных органов в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, при прокладке трубопроводов, другие актуальные темы. Одной из первостепенных задач была названа защита населения и окружающей природной среды от техногенных аварий.

Заместитель председателя Исполкома СНГ Агыбай Смагулов, принявший участие в заседании, отметил, что контрольно-надзорная деятельность органов, отвечающих за промышленную безопасность в странах Содружества, в последние годы ведется в изменяющихся условиях. Возрастающее количество новых производств, модернизация и реконструкция действующих предприятий усиливают значение предварительного промнадзора на стадиях проектирования, строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

"Эксплуатация этих высокотехнологичных объектов, а также существенная доля оборудования, отработавшего нормативный срок службы, значительно повышают роль дистанционного контроля, современных методов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики", - подчеркнул Смагулов.

Члены Межгоссовета также подвели итоги реализации проекта технического содействия проекту "Укрепление промышленной безопасности в странах Центральной Азии посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН "О трансграничном воздействии промышленных аварий", в котором участвовал и Кыргызстан. И наметили новые меры по укреплению связей и расширению обмена опытом в этих областях, представляющих, как согласились все собеседники, особую актуальность.


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URL: https://www.vb.kg/381602
Теги:
промышленность, Россия, СНГ, Кыргызстан
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