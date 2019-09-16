Эксперта по энергетике Эрнеста Карыбекова перевели в колонию-поселение. Об этом VB.KG сообщил Арстан Талгарбеков.

По его словам суд удовлетворил прошение Эрнеста Карыбекова о его переводе в колонию-поселение.

В ГСИН VB.KG пока не подтвердили и не опровергли эту информацию, пообещав уточнить данные.

Отметим, Эрнест Карыбеков неоднократно просил суд перевести его в колонию-поселение. Однако суд отказывал ему.

Эксперт по энергетике был арестован в 2016 году. 17 апреля 2017 года Первомайский районный суд приговорил Карыбекова к 20 годам лишения свободы по статье "Государственная измена". Городской суд оставил в силе этот приговор. Однако, Верховный суд изменил приговор эксперту, снизив наказание с 20 до 14 лет лишения свободы и изменив статью на "Укрывательство преступления". После вступления в силу новых кодексов приговор был сокращен до 11 лет.