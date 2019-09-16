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Сотрудник "Вечерки" Бахтияр Куранбаев покоряет вершины спорта

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- Бакыт Стамов
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Вчера, 15 сентября, в Бишкеке прошел первый международный благотворительный полумарафон "Сохраним снежного барса", в котором приняли участие спикер ЖК КР Дастан Джумабеков, мэр Бишкека Азиз Суракматов, а также общественные деятели Темир Сариев, Равшан Жээнбеков, Кундуз Жолдубаева и многие другие.

В марафоне на 21 км принял участие и сотрудник издательского дома "Вечерний Бишкек" Бахтияр Куранбаев, который является неоднократным участником и призерам различных забегов в мире. Кроме этого, он призер соревнований по вольной борьбе, пляжной борьбе и сумо.

Также спортсмен Бахтияр Куранбаев намерен принять участие в Бишкекском ||| благотворительном полумарафоне, который состоится 22 сентября этого года.


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URL: https://www.vb.kg/381606
Теги:
благотворительность, марафон, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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