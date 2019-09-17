В КР растёт количество экстремистских и террористических организаций

Ежегодно растёт количество экстремистских и террористических организаций в Кыргызстане. Об этом сегодня, 17 сентября, во время международного форума "Центральная Азия: Современные вызовы и перспективы для пенитенциарной системы" заявил первый зампредседателя ГСИН Таалайбек Нургалиев.

- Наблюдается рост числа осуждённых за преступления экстремизма и терроризма. Поэтому в учреждениях пенитенциарной системы ведётся работа по перевоспитанию осуждённых. Так, 11 человек осужденных за преступления экстремизма и терроризма отказались от радикальных идей, - рассказал Таалайбек Нуралиев.

Он отметил, что в ходе форума участники поделятся опытом по борьбе с нарушениями прав человека и практикой предотвращения распространения радикальных идей в местах заключения.