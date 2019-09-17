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В КР растёт количество экстремистских и террористических организаций

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- Екатерина Улитина
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Ежегодно растёт количество экстремистских и террористических организаций в Кыргызстане. Об этом сегодня, 17 сентября, во время международного форума "Центральная Азия: Современные вызовы и перспективы для пенитенциарной системы" заявил первый зампредседателя ГСИН Таалайбек Нургалиев.

- Наблюдается рост числа осуждённых за преступления экстремизма и терроризма. Поэтому в учреждениях пенитенциарной системы ведётся работа по перевоспитанию осуждённых. Так, 11 человек осужденных за преступления экстремизма и терроризма отказались от радикальных идей, - рассказал Таалайбек Нуралиев.

Он отметил, что в ходе форума участники поделятся опытом по борьбе с нарушениями прав человека и практикой предотвращения распространения радикальных идей в местах заключения.


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URL: https://www.vb.kg/381607
Теги:
ГСИН, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
смит и вессон
17.09.2019, 10:17

а вы побольше мечетей стройте..тогда вам не надо будет вести разьяснительную работу среди них..они будут вам все разьяснять..

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