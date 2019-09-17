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ГПС: Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице относительно стабильная

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 17 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная.

Планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана.

Государственную пограничную службу Кыргызской Республики будет представлять начальник Главного штаба - первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков.

По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек - 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана получили ранения различной степени и находятся в больнице города Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381609
Теги:
Баткенская область, перестрелка, погибшие, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, Погранслужба
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Комментарии
гость
17.09.2019, 09:54

позор Кыргызстан скоро вообще исчезнуть карты мира, может уже исчез, пока выясняют отношения "ты меня уважаешь - сервер-юг", часть территории перешли к узам и часть к таджам, вообще то их агломерация уже больше ста тысячи в Бишкеке, сидят в правительстве, силовых структурах и везде, так что кыргыза скоро не будет..... 

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Али
17.09.2019, 09:57

Хрен вам стабильная, 1 наш пограничник убит, 13 ранены. Дебилы, а вы занимайтесь дележкой портфелей.

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Боря
17.09.2019, 09:57

Премьер уже на месте, народ надеется, что власти раз и навсегда решат вопрос с границей. Найдут точку соприкосновения и все заживут мирно. 

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Алай
17.09.2019, 10:03

Пока наши власть имущие уроды занимаются внутренними политическими интригами, там идет война за территорию

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Жаркынай
17.09.2019, 10:15

Быстрого выздоровления нашим военнослужащим. Вы настоящие защитники Отечества. 

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Читатель
17.09.2019, 14:22

Из Акипресс "Депутат Тынчтык Шайназаров («Онугуу-Прогресс») предложил переместить Государственную пограничную службу из Бишкека в Баткенскую область.На заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 17 сентября он спросил, кто сейчас находится на месте конфликта на кыргызско-таджикской границе со стороны руководства ГПС.По информации заместителя главы ГПС, на месте находятся председатель Пограничной службы и его заместитель.«Вот на границе с Казахстаном таких проблем нет. Проблемы в основном на границах с Таджикистаном и Узбекистаном. Я уже 9 лет предлагаю перенести Пограничную службу в Баткенскую область. Если там будет располагаться ГПС, у местного населения будет моральный и психологический дух. Непосредственно контакт на месте. А то, как у нас обычно случается – происходит конфликт, отсюда едут в Баткен, потом приезжают и отчет дают. Честно, эффекта нет. Не знаю, будете так делать или нет. Скорее, не будете, там же нет кафе, ресторанов и саун», - сказал Шайназаров."Хорошая мысль! Давайте в первую очередь туда переместим  Жогорку Кенеш!!!!! Может тогда на все 100% в том регионе не будет конфликтов. Местное население не будет мигрировать с насиженных мест, таджики и узбеки не будут переселяться на пустующие земли кыргызов. Регионы поднимутся в социальном и экономическом плане! 

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