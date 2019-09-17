ГПС: Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице относительно стабильная

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 17 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная.

Планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана.

Государственную пограничную службу Кыргызской Республики будет представлять начальник Главного штаба - первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков.

По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек - 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана получили ранения различной степени и находятся в больнице города Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека.