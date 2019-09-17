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Жээнбеков выразил соболезнования семье погибшего на границе спецназовца

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, провел рабочее совещание с участием руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева, секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева, министра иностранных дел Чынгыза Айдарбекова и заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова по сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что с момента возникновения конфликта на участке госграницы в Баткенской области получал полную оперативную информацию.

Участники совещания проинформировали о проведенных накануне переговоров с представителями соответствующих государственных органов Таджикистана.

Еще раз отмечено, что огнестрельное оружие первой применила таджикская сторона.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта, проведения разъяснительных работ с местным населением. Также было отмечено, что раненые граждане при необходимости будут перевезены в больницы города Бишкек.

Глава государства выразил соболезнование семье военнослужащего отряда специального назначения "Бөрү" Государственной пограничной службы КР Равшана Муминова, погибшего при исполнении воинского долга.

Президент подчеркнул, что урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.


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URL: https://www.vb.kg/381613
Теги:
президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Дамир Сагынбаев, Чынгыз Айдарбеков, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон
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Комментарии
Нурик
17.09.2019, 11:18

Вместе того чтобы отправить целый отряд против своего народа в Койташ занимался бы стабилизацией госграницы.

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Во дает, а
17.09.2019, 11:40

Одними соболезнованиями не отделаетесь. Хватит вам  сидеть да задницы протирать, решайте вопросы с границей.

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