Кыргызстанец пытался вывезти из страны природный камень, ценой в $500 тыс

Сотрудниками ГТС при ПКР был выявлен факт незаконного вывоза природного камня "Красный Корунд" весом 11,6 кг, стоимостью 500 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, сотрудниками таможенной службы в аэропорту "Манас" был задержан багаж гражданина Кыргызской Республики А. уулу Р., в котором был обнаружен незадекларированный в таможенном отношении природный камень "Красный Корунд" весом 11,6 кг. Его общая стоимость составляет 500 000 долларов США.

Материалы дела зарегистрированы в ЖУИ АИС и переданы в органы ГСБЭП при ПКР.