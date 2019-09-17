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Кыргызстанец пытался вывезти из страны природный камень, ценой в $500 тыс

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- Оксана Гут
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Сотрудниками ГТС при ПКР был выявлен факт незаконного вывоза природного камня "Красный Корунд" весом 11,6 кг, стоимостью 500 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, сотрудниками таможенной службы в аэропорту "Манас" был задержан багаж гражданина Кыргызской Республики А. уулу Р., в котором был обнаружен незадекларированный в таможенном отношении природный камень "Красный Корунд" весом 11,6 кг. Его общая стоимость составляет 500 000 долларов США.

Материалы дела зарегистрированы в ЖУИ АИС и переданы в органы ГСБЭП при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/381618
Теги:
ГТС, контрабанда, таможенные пошлины, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан
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