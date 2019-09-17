"Альянс Алтын" вложил в подготовку Национальных игр кочевников 7 млн сомов

Акционеры ОсОО "Альянс Алтын" оказали содействие в подготовке Национальных игр кочевников в Таласской области, выделив в качестве спонсорской поддержки 7 млн сомов.

Помимо этого, Фонд благосостояния "Бакубат Талас" выделил средства в сумме 4,7 млн сомов на ряд работ по подготовке Игр.

В частности, пробурена скважина и восстановлена водосборная башня в национальном комплексе "Манас-Ордо". До этого в "Манас Ордо" не было организовано питьевое водоснабжение, люди пользовались проточной водой.

В августе - сентябре была пробурена скважина глубиной 60 метров рядом с "Кароол Чоку", затем уложена водопроводная сеть к местам размещения юрточного городка и этногородка.

Также установлено ночное освещение улицы К. Сейдасанова, ведущей к областному ипподрому, и на территории самого ипподрома им. Р. Алканова в городе Талас.

Заасфальтированы внутренние дороги: асфальт уложен от въезда и на всей территории ипподрома, установлены бордюры.

Построена арка ипподрома.