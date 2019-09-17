УНП ООН помог устранить более 60% рисков в уголовно-исполнительной системе

Благодаря программам Управления ООН по борьбе с преступностью и наркотикам удалось устранить 60% рисков в системе исправительных учреждений Кыргызстана. Об этом сегодня, 17 сентября, на пресс-конференции, прошедшей в рамках Международного форума "Центральная Азия: современные вызовы и перспективы для пенитенциарных систем" заявил первый заместитель председателя ГСИН Талаайбек Нуралиев.

- В системе исправительных учреждений существует большая доля рисков. Например, если в исправительном учреждении нет бани - это риск, возникновения бунта среди заключенных из-за отсутствия элементарных санитарных условий. Если нет производства и работы - это тоже риск. Люди отбывающие наказания лишены возможности работать и получать зарплату, резко возрастает вероятность, что заключенные поддадутся вербовке приверженцев радикальных религиозных течений, экстремистских организаций и так далее. Около 60% таких рисков устранены благодаря программам реализуемым управлением ООН, - говорит Таалайбек Нуралиев.

Программы управления ООН по борьбе с преступностью и наркотиками за годы работы в Кыргызстане помогли улучшить условия содержания заключенных, запустить производственные цеха. Последний пример - пекарня в женской колонии, а в скором времени в одной из мужских колоний планируется наладить производство обуви.

Глава программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев рассказал о результатах совместной работы. Так, повышение квалификации прошли более 800 сотрудников ГСИН, проведен мониторинг работы уголовно-исполнительной системы с осужденными за преступления террористического характера, содержащихся в колониях-поселениях и состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Кроме того, оказана поддержка в открытии и запуске Центра мониторинга и анализа ГСИН, разработано программное обеспечение электронного учета и анализа данных осужденных за преступления террористической направленности. В пилотных учреждениях ГСИН (исправительные колонии №16, 27 и 47) установлено оборудование и система видеонаблюдения, проведены ремонтные работы.