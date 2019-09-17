Глава МВД Кашкар Джунушалиев находится в Баткенской области

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев находится в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Глава ведомства с личным составом органов внутренних дел обсудил вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы и поставил задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Также Джунушалиев поручил совместно с другими силовыми структурами и представителями местного самоуправления провести разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов.

Министр отметил, что недопустима дальнейшая эскалация ситуации на границе и нужно провести объективное расследование.

В Баткенской области сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Милиционеры круглосуточно патрулируют участки приграничной территории.

В настоящее время сотрудники милиции среди населения проводят усиленную разъяснительную работу. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная.