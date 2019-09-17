Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Глава МВД Кашкар Джунушалиев находится в Баткенской области

323  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев находится в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Глава ведомства с личным составом органов внутренних дел обсудил вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы и поставил задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Также Джунушалиев поручил совместно с другими силовыми структурами и представителями местного самоуправления провести разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов.

Министр отметил, что недопустима дальнейшая эскалация ситуации на границе и нужно провести объективное расследование.

В Баткенской области сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Милиционеры круглосуточно патрулируют участки приграничной территории.

В настоящее время сотрудники милиции среди населения проводят усиленную разъяснительную работу. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381624
Теги:
Баткенская область, Кашкар Джунушалиев, граница, приграничные конфликты, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  