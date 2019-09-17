Премьер-министр: Мы направим все силы на решение проблем границ (фото)

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с жителями села Максат Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства ознакомился с текущей ситуацией в селе в связи с произошедшим накануне инцидентом с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В ходе встречи с жителями села премьер-министр подчеркнул, что решение вопросов границ и поддержка жителей приграничных сел являются для государства приоритетными вопросами, которые стоят на особом контроле.

- Вы живете в непростых условиях, ежедневно соприкасаясь с приграничными проблемами, порою возникающими сложными конфликтными ситуациями. Я благодарен вам за вашу стойкость, смелость, силу духа и терпение, за ваш патриотизм. Для государства решение приграничных вопросов является приоритетной и очень важной задачей. Но, к сожалению, это не односторонний процесс. Правительство усилит работу по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики, чтобы как можно скорее согласовать все спорные участки и добиться максимально положительных сдвигов в решении приграничных вопросов. Мы направим все силы на решение проблем границ с учётом национальных интересов. Нужно признать, что решение подобного рода вопросов требует глубоко продуманных мер, взвешенного подхода и времени, они должны решаться только в конструктивном ключе, в условиях взаимного доверия и обоюдного учета интересов, - сказал глава кабмина.

Мухаммедкалый Абылгазиев далее посетил пограничный пост "Максат" и пообщался с его личным составом. Он выразил соболезнования родным и сослуживцам погибшего при исполнении воинского долга военнослужащего отряда специального назначения "Бору" ГПС КР Равшана Муминова.

- К большому сожалению, так случилось, что в мирное время погиб наш военнослужащий, другие получили ранения. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Я благодарен вам за доблестную службу своей стране, за ваш патриотизм и стойкость, - отметил Абылгазиев.

Глава правительства осмотрел инфраструктуру поста, получившего повреждения от минометного и автоматного обстрела, в ходе пограничного инцидента в котором таджикская сторона первой применила огнестрельное оружие.

Далее Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с руководителями подразделений пограничной службы, где подчеркнул необходимость принятия мер по деэскалации ситуации и снятию напряжения в приграничных районах, а также отводу сил с приграничных территорий. В этой связи сторонами инициировано проведение переговоров между уполномоченными делегациями двух стран.

Премьер-министр также посетил школу имени А. Момунова в селе Эскоочу, куда были эвакуированы жители села Максат, и рассказал им о принимаемых мерах по решению вопроса об их возвращении домой.

Эвакуированные жители поблагодарили военнослужащих страны и соотечественников за поддержку, и выразили надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации.