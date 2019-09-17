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Бишкекчанин Атабек Азисбеков завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

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- Оксана Гут
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Бишкекчанин Атабек Азисбеков завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, он воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района Бишкека.

По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, 16 сентября на арене "Барыс" города Нур-Султан (Казахстан) продолжился чемпионат Мира по спортивной борьбе. В рамках третьего соревновательного дня прошли финальные схватки по греко-римской борьбе в весовых категориях 67 кг, 87 кг и 97 кг.

Проигравший в 1/8 финале Виктору Лоринцу Атабек Азисбеков (87 кг) продолжил борьбу в утешительной части турнира. Победив Туркменского и Китайского борца, он в схватке за бронзовую медаль вышел против Рустама Ассакалова из Узбекистана. В этой встрече нашему борцу не повезло. В итоге он занял пятое месте в весовой категории до 87 кг и выиграл лицензию на XXXII Летние олимпийские игры в городе Токио (Япония).


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URL: https://www.vb.kg/381627
Теги:
греко-римская борьба, Казахстан, спорт, турнир, Япония, Кыргызстан, Олимпийские игры
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