Бишкекчанин Атабек Азисбеков завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, он воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района Бишкека.

По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, 16 сентября на арене "Барыс" города Нур-Султан (Казахстан) продолжился чемпионат Мира по спортивной борьбе. В рамках третьего соревновательного дня прошли финальные схватки по греко-римской борьбе в весовых категориях 67 кг, 87 кг и 97 кг.

Проигравший в 1/8 финале Виктору Лоринцу Атабек Азисбеков (87 кг) продолжил борьбу в утешительной части турнира. Победив Туркменского и Китайского борца, он в схватке за бронзовую медаль вышел против Рустама Ассакалова из Узбекистана. В этой встрече нашему борцу не повезло. В итоге он занял пятое месте в весовой категории до 87 кг и выиграл лицензию на XXXII Летние олимпийские игры в городе Токио (Япония).