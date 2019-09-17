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Бакетаев: Сегодняшние послы только ходят по раутам и жрут красную икру

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- Бакыт Стамов
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В то время пока существуют приграничные конфликты с Таджикистаном и Узбекистаном Кыргызстан без всякой пользы содержит во всем мире огромный штат послов и дипломатов. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, на протяжении 30 лет приграничные вопросы с Таджикистаном и Кыргызстаном никак не решаются.

- За это время мы открыли свои посольства в Швейцарии, Англии, в НАТО и других мировых странах. У нас что с этими странами есть приграничные проблемы? Половину этих дипломатов можно вернуть и отправить на самые тяжелые участки, как Таджикистан и Узбекистан, чтобы решать наболевшие вопросы по границе. А то они там устроились припеваючи, обеспечили себе райскую жизнь вместе со своими женами и детьми. Ходят по всяким раутам и жрут красную икру. Я это говорю, как знающий человек, который около 13 лет проработал заведующим международным отделом Жогорку Кенеша. Поэтому я прекрасно знаю жизнь посольских сотрудников, - сказал Бакетаев.

Вчерашний военный конфликт на границе, продолжил политолог, является ошибкой дипломатов, а не военных.

- Это ошибка всех наших министров иностранных дел и бездарных дипломатов. Поэтому я еще раз повторяю, многих надо отозвать и направить в Таджикистан, Узбекистан и Россию, где есть реальные проблемы. Нечего им делать в НАТО и Европе пока мы не решим приграничный вопрос с соседними странами. Столько денег из бюджета уходит на дипломатический корпус, а отдача нулевая. Бездельничают они там, устроив за счет народных денег себе там райскую жизнь, - добавил он.

Эксперт привел в пример Финляндию, чей дипломатический представитель не живет постоянно в Кыргызстане.

- Почему богатая Финляндия держит своего посла в Кыргызстане в своей стране. Он приезжает сюда только по необходимости. А мы бедная страна чуть ли не во всех странах держим свои посольства, оплачивая проживание послов с их семьями плюс огромный штат сотрудников. Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев на 25 процентов сокращает послов и нам также нужно последовать его примеру. Министру иностранных дел нужно дать срок решить приграничный вопрос. Если не сможет, то его надо снимать к чертовой матери. Зачем он нужен, если не может направить работу своих дипломатов. Кроме этого, нужно посылать в Таджикистан профессиональных дипломатов, а не тех крикунов, которых президент в качестве послов направляет за границу на отдых, - отметил он.

В заключение Бакыт Бакетаев отметил работу посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова.

- Только он что-то реальное стал делать. Его работа сразу стала заметна для всех кыргызстанцев, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/381628
Теги:
граница, посольство, приграничные конфликты, Таджикистан, посол
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