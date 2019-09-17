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Ташиев: Я нахожусь за рубежом, но мое сердце задели события на границе

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Камчыбек Ташиев также выксазался по поводу вчерашнего вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, он в любой момент готов направиться на юг страны.

"Вчерашний конфликт на границе нарушил покой каждого кыргызстанца. Я вот нахожусь далеко за рубежом, но мое сердце это задело.

Всем нам нужно терпение. Защита государства прямая обязанность власть имущих. Поэтому мы обязаны им верить, а если они не смогут решить вопрос, то тогда другое дело.

Но предателей, трусов и политических проституток не посылайте туда!

Я сам ради спокойствия народа и его безопасности всегда и при любых обстоятельствах готов туда отправиться.

Также хочу выразить соболезнования близким и родным погибших солдат, которые защищали нашу границу", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/381629
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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