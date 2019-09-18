Премьер-министры Кыргызстана и таджикистана провели переговоры

На контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел" кыргызско-таджикской государственной границы состоялась встреча премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с таджикским коллегой Кохиром Расулзоды.

Стороны обсудили вопросы принятия совместных мер по де-эскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в связи с произошедшим накануне инцидентом с применением огнестрельного оружия.

В аппарате правительства КР отмечают, что премьер-министры выразили сожаление в связи гибелью военнослужащих, и выразили соболезнования родным и близким погибших.

Стороны высказались за активизацию многоплановой совместной работы по делимитации и демаркации государственной границы и снятию накопившихся вопросов приграничного сотрудничества.

Мухаммедкалый Абылгазиев и Кохир Расулзода подтвердили обоюдную приверженность ранее достигнутым договорённостям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов.

В частности, главы правительств поручили руководителям пограничных служб и органам местного самоуправления двух государств активизировать взаимодействие на всех уровнях и усилить соответствующую разъяснительную работу среди населения приграничных сел.

Стороны выразили мнение о необходимости принятия исчерпывающих мер для снятия напряжения в приграничных районах и недопущения эскалации ситуации в интересах народов двух стран.

По поручению премьер-министров курирующие вице-премьер-министры двух республик, а также главы пограничных служб завтра продолжат совместную работу на месте с тем, чтобы ускорить решение возникших вопросов.