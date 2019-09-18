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Мэрия о ходе ремонт дорог: Пробок в Бишкеке станет меньше

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- Оксана Гут
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Завершаются работы на мосту через реку Ала-Арча на улице Токтоналиева, уже полностью уложено асфальтобетонное покрытие, как на проезжей части, так и на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сейчас наносят дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки, регулирующие движение на повороте с улицы Токтоналиева на улицу Медерова. Для обеспечения безопасности движения на этом перекрестке на разделительной полосе установлены бетонные блоки, а вдоль подпорных стен сделают перила, сейчас идет подготовка к их установке.

В муниципалитете отмечают, что ход строительства на постоянном контроле у вице-мэра Уланбека Азыгалиева.

Он также проводит регулярную инспекцию дорожных работ на улице Льва Толстого. В ближайшее время, уверяют в мэрии, на эстакадном мосту начнется укладка асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что строительство Льва Толстого между улицами Ауэзова и Достоевского будет полностью завершено до конца октября.

И как раз в это время ОсОО "Технотоп" обещает завершить реконструкцию магистральных теплосетей между улицами Достоевского и 7 апреля. Если позволит погода, дорожные работы на этом участке пройдут в ноябре и строительство Льва Толстого будет полностью завершено в этом году.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев проинспектировал и реабилитацию улицы Московской. Здесь сейчас снимают старое дорожное покрытие. Техника на отрезке между улицей Абдрахманова и проспектом Манаса продвигается в западном направлении. В настоящее время Московская перекрыта до улицы Тоголока Молдо, первый слой асфальта будет уложен в течение 15 дней, дорожная фреза сейчас работает в районе улиц Орозбекова и Панфилова.

Пресс-служба муниципалитета напоминает, что эти работы проводятся в рамках реализации проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" и "Развитие улично-дорожной сети г. Бишкек", на которые предоставлен грант КНР.


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URL: https://www.vb.kg/381636
Теги:
перекрытие дорог, пробки, строительство, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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