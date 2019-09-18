Переговоры с Таджикистаном о ситуации на границе продолжаются

Сегодня, 18 сентября, продолжаются переговоры пограничных представителей Таджикикстана и Кыргызстана о ситуации, сложившийся на приграничной территории двух республик. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, обстановка обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

"Пункты пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме, за исключением КПП "Кулунду-автодорожный", где вчера, 17 сентября, таджикская сторона временно приостановила пропуск граждан Таджикистана и Кыргызстана. Граждане третьих стран могут пересекать этот пункт пропуска без ограничений", - говорится в сообщении ГПС.

Напомним, на несогласованных участках границы произошел конфликт между кыргызстанцами и таджикистанцами. Позже пограничники двух республик открыли огонь. Погиб один военнослужащий Кыргызстана, Таджикистан сообщил о трех погибших военнослужащих. Кроме того, есть пострадавшие среди гражданского населения. Накануне, премьер-министры двух республик провели переговоры о мерах урегулирования конфликта.