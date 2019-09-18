Мамасалиев: Пограничную службу необходимо вернуть в состав ГКНБ

За 28 лет независимости Кыргызстана пограничная служба КР шесть раз меняла свой административный статус, периодически выходя или возвращаясь в состав ГКНБ КР. В большей части эти так называемые преобразования происходили при очередной смене главнокомандующего. Таким мнением поделился у себя на странице в соцсети эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, последний раз это произошло в 2012 году указом президента Атамбаева, согласно которому Пограничные войска были выведены из ведения ГКНБ и преобразованы в Государственную пограничную службу КР.

"С какой целью были выведены пограничные войска КР из состава ГКНБ сейчас сказать трудно, но то, что изменение административно-правового статуса пограничных войск не оправдало себя можно сказать утвердительно. Границы наши на юге за последние годы не укрепились, каждый год увеличиваются очаги приграничных конфликтов. Масштабы конфликтов на спорных территориях от гражданских и бытовых нередко переходят в противостояние вооруженных сил соседних государств. Такая динамика событий не может не тревожить...

Ни для кого не секрет, что в функции пограничной службы входят не только обеспечение защиты государственной границы, но и широкий круг задач, напрямую связанных с национальной безопасностью, в том числе - выявление террористов, проведение оперативной и агентурной деятельности в приграничной зоне, а также обеспечение экономических интересов страны. Анализ последних событий на государственной границе на юге Кыргызстана показывает, что на сегодняшний день деятельность Пограничной службы КР не отвечает в полной мере современным вызовам, которые стоят перед нами", - написал Мамасалиев.

Эксперт советует посмотреть на опыт соседних государств, которые не стали выводить свои Погранслужбы из состава служб нацбезопасности.

"Все центрально-азиатские государства за исключением Туркмении, имеют административную систему где погранвойска входят в состав служб национальной безопасности. Данная практика проверена десятилетиями еще со времен СССР, когда пограничники несут службу вместе со спецслужбами.

Я думаю и нам есть смысл рассмотреть вопрос об изменении статуса пограничной службы КР в целях повышения эффективности по охране государственной границы и обеспечению ее территориальной целостности", - добавил он.