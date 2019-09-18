Более 6 тонн мусора собрано по акции #EUBeachCleanup на Иссык-Куле

В минувшие выходные в Кыргызстане впервые состоялась акция #EUBeachCleanUp, организованная Европейским Союзом при поддержке общественного фонда "ЭкоДеми" и администрации Иссык-Кульского района.

В мероприятии приняло участие около 150 человек – сотрудники Представительства Европейского Союза в Кыргызстане, посольств Германии и Великобритании, системы ООН в Кыргызстане, а также волонтеры из Бишкека и Иссык-Кульской области. Акция состоялась на одном из пляжей села Бостери – популярного места отдыха в летний сезон. По итогам субботника было собрано почти 6,5 тонн мусора, из которых 2/3 составили отходы из стекла и пластика. Эта часть мусора была позже отправлена на вторичную переработку на специальный объект в городе Балыкчи.

Глава Представительства Европейского Союза, посол Эдуард Ауэр, выступая на открытии мероприятия отметил, что акция направлена на повышение осведомленности граждан об угрозе пластика для морей и океанов планеты.

"Загрязнение морей является глобальной проблемой. Каждый год миллионы тонн мусора попадают в океаны и моря. По имеющимся оценкам, к 2050 г. в море может оказаться больше пластика, чем рыбы. Кыргызстан также сталкивается с этой проблемой, особенно во время и после летнего сезона на озере Иссык-Куль. Поэтому мы проводим эту акцию, чтобы показать, что нам небезразлична проблема загрязнения морей и что мы стремимся решить эту проблему всеми возможными способами", – сказал посол Ауэр.

Акция #EUBeachCleanUp проходит по всему миру по инициативе Европейского Союза. В 2018 году подобные мероприятия состоялись в 70 странах мира с участием почти 3000 человек. В 2019 же году #EUBeachCleanup пройдет почти в 80 государствах.

Справочно: Европейский Союз возглавляет глобальную борьбу с загрязнением морей и недавно принял законодательство, ограничивающее использование одноразовых пластиковых изделий, особенно таких изделий, которые чаще всего встречаются на пляже. Кроме того, законодательство затрагивает утерянные рыболовные снасти, на которые приходится около 27% всего пляжного мусора.

Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН являются основой для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Они рассматривают глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая такие вызовы, как бедность, неравенство, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, благосостояние, мир и правосудие. ЦУР 14 ставит задачи по устойчивому использованию и сохранению мирового океана.