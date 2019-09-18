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Более 1 тысячи автовладельцев оштрафованы за несвоевременную уплату налога

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- Оксана Гут
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ГНС оштрафовала более 1 тысячи автовладельцев за несвоевременную уплату транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение 10 дней рейдовых мероприятий по выявлению неплательщиков налога на транспорт по республике было остановлено 11 тыс. 670 автомашин, где у 1 тыс. 36 автовладельцев выявлены факты неуплаты налога на транспорт.

По итогам рейдов в отношении нарушителей были составлены соответствующие акты с наложением административного штрафа, 750 человек на месте уплатили налоги (через банки, терминал, мобильный банкинг), а 3 тыс. 355-ти выдана специальная наклейка, подтверждающая факт уплаты налога.

Отмечается, что Государственная налоговая служба с 3 сентября проводит рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков налога на транспорт совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Кроме этого, в регионах проводятся подворные обходы по выявлению неплательщиков налога на транспортное средство с участием представителей местных органов власти, а также городских квартальных комитетов.

Напомним, что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 2 сентября.

В соответствии с законодательством, те автовладельцы, которые не успели уплатить налог в срок, кроме основной суммы налогового обязательства, будут вынуждены также заплатить административный штраф (для физлиц - 1000 сом, для юридических лиц – 5000 сом) и пеню за каждый день просрочки.

ГНС призывает владельцев, не успевших оплатить налог на транспорт, сделать это сейчас во избежание начисления пени.


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URL: https://www.vb.kg/381647
Теги:
ГНС, МВД, налоги, рейд, транспорт, штраф, Кыргызстан
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