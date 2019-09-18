Неделя российского кино в Оше

С 19 по 24 сентября 2019 года в Оше пройдет IV Неделя Российского кино в Кыргызстане.

Это, ставшее уже традиционным, культурное мероприятие организованно Министерством культуры Российской Федерации и продюсерским центром "ЭЛС" Продакшн" при поддержке Полномочного Представительства КР в Ошской области, Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, ОФ "ASSOL" и Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил "Мегапир". При участии Генерального Консульства Российской Федерации в Оше, Российского центра науки и культуры в Оше, Туристического агентства "Osh Travel", компания "Alfaorgon", отель "Orto-Asia" и центра красоты "Дарья".

В Ош прибудет делегация российских актеров, в числе которых народный артист России Юрий Назаров, заслуженный артист РФ Алексей Вертков, актер Московского художественного академического театра им. М. Горького Станислав Курач и другие.

Показы фильмов и творческие встречи с актерами пройдут в кинотеатре "Семетей". Ошские зрители смогут увидеть такие фильмы как: "Медный всадник", "Решение о ликвидации", "Семь пар нечистых", Счастье – это…", "Странники терпенья" и "У ангела ангина".

Открытие "Недели российского кино" состоится 19 сентября в 16.00 в кинотеатре "Семетей".