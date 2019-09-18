Школа, где после ремонта проваливался пол, наконец, сдана в эксплуатацию

Школа им. Сматова в селе Калинина Кара-Суйского района Ошской области готова к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя КР.

Строительство учреждения на 320 ученических мест было начато в 2014 году компанией "Эрмек-Юг ЛТД", согласно проекту, разработанной ОсОО "Зодчий". Общая сметная стоимость объекта со всеми расходами составила 87 млн. 741 тыс. 420 сомов.

Новая школа состоит из трех блоков - это учебный блок, спортивный зал с переходной галереей и актовый зал. Общая площадь школы составила - 2685 кв.м.

В данное время завершены учебный блок, спортивный зал, котельная, наружная спортивная площадка. Также завершены работы по благоустройству территории школы и установлена трансформаторная подстанция резервуар и выгреб.

Согласно проекту и предусмотренному финансированию школа оснащена необходимым оборудованиями, установлена система пожарной защиты, камерами видеонаблюдения в коридорах, интерактивные доски, компьютеры и многое другое.

Напомним, в декабре 2018 года редакция VB.KG писала о том, что в школе, строящейся 6 лет и еще не сданной в эксплуатацию, уже проваливаются полы. Об этом сообщали жители села Калинина. Детям, с их слов, из-за халатности застройщика приходилось учиться на дому или в палатках.