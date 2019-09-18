Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Школа, где после ремонта проваливался пол, наконец, сдана в эксплуатацию

139  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школа им. Сматова в селе Калинина Кара-Суйского района Ошской области готова к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя КР.

Строительство учреждения на 320 ученических мест было начато в 2014 году компанией "Эрмек-Юг ЛТД", согласно проекту, разработанной ОсОО "Зодчий". Общая сметная стоимость объекта со всеми расходами составила 87 млн. 741 тыс. 420 сомов.

Новая школа состоит из трех блоков - это учебный блок, спортивный зал с переходной галереей и актовый зал. Общая площадь школы составила - 2685 кв.м.

В данное время завершены учебный блок, спортивный зал, котельная, наружная спортивная площадка. Также завершены работы по благоустройству территории школы и установлена трансформаторная подстанция резервуар и выгреб.

Согласно проекту и предусмотренному финансированию школа оснащена необходимым оборудованиями, установлена система пожарной защиты, камерами видеонаблюдения в коридорах, интерактивные доски, компьютеры и многое другое.

Напомним, в декабре 2018 года редакция VB.KG писала о том, что в школе, строящейся 6 лет и еще не сданной в эксплуатацию, уже проваливаются полы. Об этом сообщали жители села Калинина. Детям, с их слов, из-за халатности застройщика приходилось учиться на дому или в палатках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381651
Теги:
Госстрой, Кара-Суйский район, Ошская область, строительство, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  