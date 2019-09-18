ЕАБР прогнозирует замедление экономического роста в Кыргызстане

Экономическая активность в регионе операций Евразийского банка развития в последние месяцы увеличилась. Однако динамика экономической активности в странах-участницах ЕАБР может сложиться неоднородной, о чем сообщается в аналитических материалах банка.

Аналитики ЕАБР отмечают, что, в частности, в Казахстане и Кыргызстане поддержку экономической активности оказывает расширение инвестиционного спроса. Для справки: за 14 лет в КР привлечено $63 млрд инвестиций. Такой процесс продолжается. И, к примеру, повышению инвестиционной привлекательности энергетики КР могут способствовать изменения в законодательстве о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Это связано с пересмотром коэффициентов возмещения разницы для инвесторов. Цель закона - установление правовых оснований для дальнейшего развития экономических и организационных правоотношений в энергетике, привлечение прямых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики, повышение эффективности государственного регулирования отрасли.

Сохраняются высокие темпы роста добычи металлических руд (увеличение в 6 - 7 раз в июле 2019-го по сравнению с июлем 2018-го) и в текстильном производстве (+30,2%). Основные вложения продолжают осуществляться в секторе водоснабжения, где по итогам семи месяцев отмечено увеличение их объема в 8.6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сохраняется высокая инвестиционная активность предприятий горнодобывающей отрасли, темп прироста вложений по итогам января - июля составил 20.2%. В то же время наблюдается тенденция сокращения капитальных вложений в транспортный сектор, чья доля в общем объеме инвестиций за рассматриваемый период снизилась до 6.8%, хотя годом ранее этот показатель составлял 12.2%.

В целом же по итогам января - июля 2019 года прирост ВВП Кыргызстана составил 6.9%. Динамика экономического роста во многом продолжала формироваться за счет производства золота на месторождении Кумтор. Без учета Кумтора темп прироста ВВП в январе-июле 2019-го ускорился до 3.1% на фоне укрепления показателей строительного сектора. Сводный опережающий индикатор, рассчитываемый Евразийской экономической комиссией, указывал на увеличение деловой активности в КР в августе - сентябре текущего года. Однако к началу четвертого квартала прогнозируется замедление темпов экономического роста.

Это связано с ожидаемым исчерпанием эффектов низкой базы в золоторудном секторе. Оно в определенной степени поспособствует восстановлению производства в ряде отраслей промышленности, за исключением нефтеперерабатывающего сектора, где сокращение обусловлено структурными факторами. В результате по итогам года ожидается увеличение ВВП республики на 4%. При этом динамика инвестиционного спроса продолжит до конца года формироваться при активном участии государственного сектора.

В ЕАБР также отмечают, что наибольший прогресс в реализации странами-партнерами Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН отмечается в тех сферах и секторах экономики, которые включены в повестку евразийской интеграции и находятся в поле действия наднациональных мер регулирования. Для этого обеспечивается интеграция соответствующих задач и показателей в основополагающие документы, проводится мониторинг статистических показателей и мер, принимаемых странами ЕАЭС для достижения ЦУР, оценивается влияние интеграции на прогресс в них, выявляются новые сферы и технологии, которые могут ускорить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Возможности интеграционного потенциала Евразийского экономического союза используются, в частности, при реализации ЦУР ООН в Булан-Соготту (Кыргызстан) для решения экологических и природоохранных проблем. Вызовы, с которыми сталкиваются государства Союза и другие страны Северной и Центральной Азии в вопросах достижения инклюзивного и устойчивого роста, обуславливают необходимость активизировать сотрудничество в регионе, подчеркивают в ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. ЕАБР был учрежден на основании межгосударственного соглашения между Россией и Казахстаном. В 2009 году полноправными участниками Банка стали Армения и Таджикистан, в 2010-м - Беларусь, в 2011-м - Кыргызстан.