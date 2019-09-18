Госкомиссии по Кой-Ташу показали документы с грифом "совершенно секретно"

Члены Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Чуйской области 7-8 августа 2019 года, провели выездное заседание в здании Государственного комитета национальной безопасности КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что в ходе очередного заседания председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев предоставил членам комиссии для ознакомления пакет документов, в том числе имеющих гриф "совершенно секретно".

Принято решение пригласить на следующее заседание Госкомиссии депутатов Жогорку Кенеша КР Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, общественного деятеля Турусбека Коеналиева и экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.