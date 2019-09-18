Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Госкомиссии по Кой-Ташу показали документы с грифом "совершенно секретно"

316  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Чуйской области 7-8 августа 2019 года, провели выездное заседание в здании Государственного комитета национальной безопасности КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что в ходе очередного заседания председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев предоставил членам комиссии для ознакомления пакет документов, в том числе имеющих гриф "совершенно секретно".

Принято решение пригласить на следующее заседание Госкомиссии депутатов Жогорку Кенеша КР Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, общественного деятеля Турусбека Коеналиева и экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381654
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, ГКНБ, массовые беспорядки, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Орозбек Опумбаев, Туруспек Коеналиев, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  