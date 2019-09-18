Пропал ребенок! В Чуйской области ищут пропавшего 12-летнего мальчика

ОВД Ыссык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Айтымбетова Ислам Орозбековича 2007 года рождения.

В воскресенье, 15 сентября, примерно в 17:30 часов он вышел из дома по адресу село Ивановка улица Панфилова, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155-160см, худощавого телосложения, глаза черные узкие, и примерно на расстоянии 5 см от правового глаза имеется шрам. Был одет: серая кофта с капюшоном, штаны серого цвета, на ногах сланцы синего цвета, также, может быть на старом велосипеде.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Ыссык-Атинского района: 0(312) 61-69-07, 0-3132 5-21-47, 0(708)45-78-46, 0(701) 88-62-95.