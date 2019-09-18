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Книголюбы Кыргызстана встретились в Москве с коллегами из стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Москве 18 сентября начала работу "Читательская Ассамблея Содружества". На нее обралось около 300 участников, представляющие Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, а также Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.

Этот форум проходит на базе Московского политехнического университета и приурочен к Году книги в СНГ, каковым объявлен 2019-й. Инициатива проведения Ассамблеи принадлежит Российскому книжному союзу и поддержана Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ, Ассоциацией книгораспространителей независимых государств и Издательским холдингом "Эксмо-АСТ". Главные цели - объединение усилий в продвижении культуры чтения в своих странах, обмен опытом и лучшими практиками в развитии книжных отраслей, поиск новых технологий производства книжной продукции.

Открылась Ассамблея пленарным заседанием, в ходе которого выступили президент Российского книжного союза Сергей Степашин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский и другие.

Участникам Ассамблеи предстоит, как заявлено, обсудить множество вопросов. Что сегодня актуально для Евразийского пространства? С какими вызовами цифровой эпохи мы столкнулись? Какое будущее ждет книгу и чтение? Какие новые модели и мировые тенденции существуют сегодня в книжной индустрии? Как чувствует себя писатель? Какие новые сервисы и возможности для авторов есть сегодня? Что общего в книжном пространстве в цифровую эпоху у стран Содружества? Как сохранить самобытность и развитие национальных литератур в условиях глобализации информационного пространства?

Эти и другие актуальные проблемы рассматриваются и в ходе последующих сессий и секций. Их темы – "Чтение как базовый фактор, влияющий на культурное и образовательное развитие нации", "Литература, книга и чтение в культурном пространстве России и стран СНГ", "Книготорговые технологии по продвижению книги и чтения, Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. Вызовы цифровой эпохи", "Трансформация книжного рынка и эволюция бизнес-моделей: Ставка на индивидуальный подход и рекомендательные сервисы", "Электронные ресурсы и новая инфраструктура в образовании", "Поддержка и продвижение чтения детей и юношества: международный опыт", "Книжный маркетинг евразийского пространства. Писатель – экспертная составляющая книжного производства"," Образовательная среда" и другие.

Участникам также предложена интерактивная программа "Книга: пространство профессий" (молодежный форум). А для молодых журналистов совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова организована работа Молодежного пресс-центра.


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URL: https://www.vb.kg/381660
Теги:
книги, Россия, СНГ, форум, Москва, сотрудничество, Кыргызстан
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