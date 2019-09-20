Мобилизуем усилия для принятия мер по защите климата в Кыргызстане

С 20 по 27 сентября жители 150 стран мира проведут большую кампанию и ряд мероприятий, направленных на мобилизацию общих усилий для принятия мер по защите климата. Люди объединятся в эти дни в знак протеста против новых нефтепроводов, химических заводов, горнорудных компаний, наносящих ущерб климату.

Все граждане Кыргызстана могут присоединиться к кампании по защите климата, внеся свой вклад в осведомленность общественности об угрозах глобальному климату.

На данный момент присоединились участники "Зелёный Альянс за развитие Кыргызстана" с их мероприятиями:

20 сентября - Молодежная экологическая организация MoveGreen - МувГрин проводит мероприятие "Климатический Фестиваль в Бишкеке", чтобы привлечь горожан к проблеме изменения климата и поделиться знаниями о том, как на персональном уровне можно противодействовать данной проблеме.

20 сентября - ОФ"Инициатива"Арча" проводит экскурсию в дендрарии в Ботаническом Саду имени Э.З.Гареева

15:00-17:00 "Городские деревья - как фабрика микроклимата города"

21 сентября - Осенний ежегодный фестиваль Осенний Экофестиваль EcoFarm Fest 2019, где каждый может узнать об ответственном потреблении, принципах Zero waste и узнать, как позитивно влиять на экосистему нашей Планеты.

Место мероприятия: Эко Ферма, c. Байтик, Аламудунский район

Инфо: https://www.facebook.com/events/2341275322778319/

22 сентября - ОО Мурас кыймылы совместно с НАН КР проводит посадку джалалабадского миндаля в горах Таласа

Инфо: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=526808221197602&id=230174554194305

27 сентября - Акция "Деревья в Город!" - осенняя посадка деревьев в условиях городской среды.

Каждый может что-то сделать для защиты климата!