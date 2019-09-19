Задержаны мужчины, ограбившие на автодороге Бишкек-Торугарт граждан России

Задержаны подозреваемые в краже денежных средств у граждан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области благодаря проекту "Безопасный город" были установлены личности подозреваемых причастных к краже денежных средств у граждан Российской Федерации. В ходе принятых мер сотрудниками милиции на одной из улиц города Бишкек были задержаны и водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района 41-летний К.К. и 47-летний С.А.

Ранее пресс-служба ГУВД Чуйской области информировала о том, что 17 сентября с заявлением в органы внутренних дел Ысык-Атинского района обратились граждане Российской Федерации. Они заявили о краже 10 тыс рублей неизвестными мужчинами азиатской внешности, представившимися сотрудниками ГКНБ КР.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что вышеуказанные мужчины не являются сотрудниками ГКНБ КР.

В настоящее время следственной службой ОВД Ысык-Атинского района проводятся все необходимые следственные мероприятия. Досудебное производство продолжается.