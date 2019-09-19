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На КПП "Кулунду-автодорожный" возобновлен пропуск граждан КР и РТ

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы сообщает, что 18 сентября с 18.30 часов возобновлен пропуск лиц - граждан Кыргызстана и Таджикистана через пункт пропуска "Кулунду - автодорожный".

Отметим, данное ограничение было введено таджикской стороной в одностороннем порядке после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице 16 сентября.

В ведомстве напоминают, КПП "Кулунду - автодорожный" - многосторонний, круглосуточный пункт пропуска, расположенный на северной окраине села Кулунду Лейлекского района Баткенской области.

В настоящее время все пять пунктов пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме.

- Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, - заключили в ГПС.


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URL: https://www.vb.kg/381668
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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