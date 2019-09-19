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Борьба с пробками в Бишкеке. Мэрия будет строить путепроводы

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- Екатерина Улитина
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В мэрии Бишкека разрабатывают проекты для разгрузки автомобильного трафика в столице. В муниципалитете отмечают, что в Бишкеке зарегистрировано около 418 тысяч автомобилей, еще 60-90 тысяч машин ежедневно приезжают в столицу из регионов. Городская инфраструктура не справляется с таким потоком машин.

"Одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении Север-Юг, Юг-Север может строительство путепроводов под железной дорогой. Всего их планируется семь – на улицах Суюмбаева, Торокула Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Исанова, Уметалиева и Калыка Акиева", - сообщают в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете отмечают, что проектно-изыскательские работы (ПИР) для строительства первых двух из них – на Суюмбаева и Айтматова – могут начаться в ближайшее время, управление капитального строительства уже объявило тендер на их проведение.

"Мы хотим, чтобы путепроводы на этих улицах прошли под железнодорожными путями. И чтобы через них можно было проехать с нижней части города до улицы Льва Толстого. В понятие ПИР - проектно-изыскательских работ входит формирование техзадания, полевые исследования, подготовка планировки и смет", - отмечают в мэрии.

Напомним, что улица Льва Толстого будет пересекать весь Бишкек, от улицы Ауэзова до улицы Алыкулова, она соединит западную и восточную границы города. Ее строительство идет в рамках реализации грантового проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". В прошлом году мы пробили Льва Толстого на запад, сейчас идут работы на ее восточном участке.

Улицы Логвиненко, Панфилова, Исанова, Уметалиева и Калыка Акиева также получат выход на Льва Толстого. Проектирование этих путепроводов запланировано на будущий год.


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URL: https://www.vb.kg/381669
Теги:
дороги, пробки, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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