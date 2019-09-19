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Комические артисты просят президента быстрее решить вопрос с границей

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- Бакыт Стамов
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Комические артисты и бывшие участники "Тамашоу" (аналог КВН в Кыргызстане) просят президента Сооронбая Жээнбекова решить вопрос с приграничным конфликтом. Свое видеообращение они опубликовали в соцсети.

По их словам, что Кыргызстану, что Таджикистану конфликт не нужен.

- Мы просим, чтобы приграничный вопрос, которые не решается на протяжении многих лет, стал для власти приоритетным. Также мы просим граждан вас не поддаваться на провокации. Давайте постараемся решить конфликт мирным путем, - сказали они.


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URL: https://www.vb.kg/381673
Теги:
КВН, Кыргызстан, артисты эстрады, Сооронбай Жээнбеков
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