Комические артисты просят президента быстрее решить вопрос с границей

Комические артисты и бывшие участники "Тамашоу" (аналог КВН в Кыргызстане) просят президента Сооронбая Жээнбекова решить вопрос с приграничным конфликтом. Свое видеообращение они опубликовали в соцсети.

По их словам, что Кыргызстану, что Таджикистану конфликт не нужен.

- Мы просим, чтобы приграничный вопрос, которые не решается на протяжении многих лет, стал для власти приоритетным. Также мы просим граждан вас не поддаваться на провокации. Давайте постараемся решить конфликт мирным путем, - сказали они.