Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ЖК хотят перенести Погранслужбу в Баткен. Правительство сопротивляется

263  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 19 сентября, в Жогорку Кенеше проходит закрытое заседание, на котором рассматривают вопросы о ситуации на границах. О чем говорят члены правительства и депутаты VB.KG рассказал депутат Исхак Масалиев.

- От депутатов, действительно, поступают предложения перенести центральный аппарат Государственной пограничной службы в Баткен. Это логичное и естественное предложение. Именно в южных областях из-за несогласованных участков границ сосредоточены основные риски. Но правительство переезду сопротивляется и уже давно. Еще Аскар Акаев поручил перевести руководство Пограничной службы и МЧС в южные области, но этого так и не было исполнено. Потом вновь возвращались к этой теме, но вопрос так и не решился. Генералы не хотят ехать в Баткен и жить постоянно там, - говорит Исхак Масалиев.

По мнению депутата, кроме переноса главного офиса пограничной службы нужно позаботиться об увеличении численности военнослужащих и их материально-техническом обеспечении.

- Но есть еще более важный вопрос - это условия жизни простых людей. Сытый человек, у которого есть работа, уверенность в завтрашнем дне, доступ к медицине и образованию не будет воевать с соседом из-за нескольких метров земли. Он будет договариваться, особенно если у них есть общие экономические интересы. Сейчас, человек не может даже вырастить дерево, потому что у него нет воды, нет земли, он вынужден отбивать каждый клочок и каждую каплю влаги, чтобы выжить. Возможно, на неописанных территориях нужно открывать кыргызско-таджикские экономические зоны, где люди смогу на льготных условиях развивать бизнес и зарабатывать деньги, - говорит Масалиев.

Он подчеркнул, что еще в марте Жогорку Кенеш поручил правительству разработать план экономического развития приграничных территорий. Однако, до сих пор этого плана нет.

Напомним, 16 сентября между пограничными войсками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Погибли 4 военнослужащих с обеих сторон. Премьер-министры двух республик в течение двух дней проводили переговоры по урегулированию конфликта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381677
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
пограничник
19.09.2019, 13:42

Очередная дебилизация ЖК, чтоб искать причину они берут саму причину....Вы  вначале решите демаркацию границ, определите приоритеты,, выйдите  с предложениями к правоприемнику СССР, то бишь РФ и попросите., чтоб они возглавили совместную комиссию ибо без РФ нам нихрена ничего не светит, сопротивление будет во всем и везде....Коли мы в ЕАЭС и ОДКБ, что за фигня, не хотим, не будем, есть объедиенные силы во всем и везде, так и рещите границу....А так, как внешний враг то вместе, а между собой, как шавки воюем за см границ, тьфу аж тошно стало....Или вместе или врознь, таков должен быть вопрос.....

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  