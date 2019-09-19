В ЖК хотят перенести Погранслужбу в Баткен. Правительство сопротивляется

Сегодня, 19 сентября, в Жогорку Кенеше проходит закрытое заседание, на котором рассматривают вопросы о ситуации на границах. О чем говорят члены правительства и депутаты VB.KG рассказал депутат Исхак Масалиев.

- От депутатов, действительно, поступают предложения перенести центральный аппарат Государственной пограничной службы в Баткен. Это логичное и естественное предложение. Именно в южных областях из-за несогласованных участков границ сосредоточены основные риски. Но правительство переезду сопротивляется и уже давно. Еще Аскар Акаев поручил перевести руководство Пограничной службы и МЧС в южные области, но этого так и не было исполнено. Потом вновь возвращались к этой теме, но вопрос так и не решился. Генералы не хотят ехать в Баткен и жить постоянно там, - говорит Исхак Масалиев.

По мнению депутата, кроме переноса главного офиса пограничной службы нужно позаботиться об увеличении численности военнослужащих и их материально-техническом обеспечении.

- Но есть еще более важный вопрос - это условия жизни простых людей. Сытый человек, у которого есть работа, уверенность в завтрашнем дне, доступ к медицине и образованию не будет воевать с соседом из-за нескольких метров земли. Он будет договариваться, особенно если у них есть общие экономические интересы. Сейчас, человек не может даже вырастить дерево, потому что у него нет воды, нет земли, он вынужден отбивать каждый клочок и каждую каплю влаги, чтобы выжить. Возможно, на неописанных территориях нужно открывать кыргызско-таджикские экономические зоны, где люди смогу на льготных условиях развивать бизнес и зарабатывать деньги, - говорит Масалиев.

Он подчеркнул, что еще в марте Жогорку Кенеш поручил правительству разработать план экономического развития приграничных территорий. Однако, до сих пор этого плана нет.

Напомним, 16 сентября между пограничными войсками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Погибли 4 военнослужащих с обеих сторон. Премьер-министры двух республик в течение двух дней проводили переговоры по урегулированию конфликта.