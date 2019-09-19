Школьники Каракола доверяют милиции и считают порой ее работу неблагодарной

Руководство УВД Иссык-Кульской области встретилось со старшеклассниками, чтобы узнать их мнение о работе милиции, на основании чего разработать новые формы и методы правового воспитания

С началом нового учебного года руководство УВД Иссык-Кульской области запланировала провести ряд встреч с учениками старших классов среднеобразовательных учреждений. Основной целью данных встреч – узнать мнение школьников о работе милиции, и на основании этого разработать новые формы и методы правового воспитания.

Как сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов, сегодня, 19 сентября, заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев встретился со старшеклассниками средней школы-гимназии №11 города Каракол. Встреча прошла в свободной форме диалога, так как подобная практика встречи приближает доверительные отношения между собеседниками. Заместитель главы областной милиции вкратце рассказал о работе милиции, и поинтересовался их мнением, насколько доверительные отношения между школьниками и милицией.

- Выступившие школьники в основном ответили, что они доверяют милиции и понимают ее роль в обществе. Отдельные же ученики высказались о том, что иной раз работа милиции неблагодарна, так как во всех бедах винят милицию, не осознавая свою ответственность. Были также высказаны мнения о нерадивых сотрудников, которые своими поступками перечеркивают всю кропотливую работу милиции, - отметили в пресс-службе УВД.

В завершении встречи заместитель начальника УВД Акылбек Бекишев ответил на все интересующиеся вопросы старшеклассников.

- Как показывает практика проводимые ранее простые лекции, где сотрудники соответствующих служб милиции приходили в школы и зачитывали ученикам нормы закона, не дают положительных результатов. Поэтому, мы решили организовывать встречи в формате диалога, чтобы каждая сторона могла свободно высказаться и поделиться своими мнениями по определенной проблеме. Ведь преступность не исчезнет сама по себе. Для её ликвидации необходимо не только повышение общего уровня сознательности учеников, усиление их правового воспитания, но и дальнейшее совершенствование форм и методов участия школьников в борьбе с ней, - отметил Акылбек Бекишев.