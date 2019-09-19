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Текебаев признался, что у него только одно хобби - интриганство (видео)

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- Бакыт Стамов
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Стало известно какое хобби имеет лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Об этом с редакцией VB.KG рассказал экс-депутат и президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков.

По его словам, об этом ему поведал сам Текебаев.

- Мы тогда вместе с ним были депутатами и как спортсмен я организовал для народных избранников различные турниры по шахматам, бильярду и так далее. В этой связи я пришел к Омурбеку Текебаеву и прямо спросил его: "Какое хобби у вас есть, к примеру, рыбалка, охота и так далее?". Он мне ответил: "Никакого хобби у меня нет, у меня только одно хобби Бакыт – я интриган". Он действительно честно мне так ответил. Я тогда как-то не обратил внимания на эти слова, но если он скажет, что это не правда, то я готов в глаза ему это подтвердить, - сказал Керимбеков.

В то же время экс-депутат считает Текебаева посредственным "интриганом", приведя в пример ситуацию с Конституцией.

- Потому что Текебаев когда продвинул свою Конституцию, то даже он сам, как оказалось, многие вещи не до конца тогда проработал…

Более полное интервью экс-депутата Бакыта Керимбекова смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/381680
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