Операции восьми пострадавших в перестрелке на границе прошли успешно

Пресс-служба Минздрава КР распространила информацию по состоянию здоровья раненых в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе.

В ведомстве напомнили, что в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии на стационарном лечении находятся 10 пострадавших.

Сегодня, 19 сентября, восьми пострадавшим (изначально планировалось пяти пострадавшим) после полного обследования проведены плановые операции.

- Операции по удалению инородных тел прошли успешно. Все прооперированные в стабильном состоянии, под наблюдением врачей, - отмечают в Минздраве.

Список прооперированных:

Ж.Б. 1978 г.р. - Удаление инородного тела в области шеи. В ближайшее время ожидается второй этап операции

Р. у О. 2005 г.р. - Удаление инородного тела в области шеи

Т.у М. 1996 г.р. - Проведена операция в связи с переломом плеча. В ближайшее время ожидается второй этап операции

А. З. 1978 г.р. - Удаление инородного тела из левого плеча

Ы. К. 1976 г.р. - Удаление инородного тела из бедра

У. Р. 1978 г.р.- Удаление инородного тела из пятки

С. Ж. 1980 г.р. - Удаление инородного тела из позвоночника

Б. Г. 1995 г.р. - Удаление инородного тела из голени.

Кроме того, в Лейлекской территориальной больнице находятся трое пострадавших. У двоих состояние стабильно-тяжелое, третий - К. К.1992 г.р. находится в крайне тяжелом состоянии - в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Вчера, 18 сентября, и сегодня, 19 сентября, проведена онлайн консультация специалистами (нейрохирург и реаниматолог) Национального госпиталя, откорректирована схема лечения пострадавшего.