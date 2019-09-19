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В Ульяновске открылся Международный форум молодых писателей

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- Евгений Денисенко
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Молодых литераторов из 70 регионов России и одиннадцати стран ближнего и дальнего зарубежья собрал XIX международный форум молодых писателей, который проходит в эти дни в Ульяновской области. В числе его участников – и авторы из Кыргызстана.

В оргкомитете форума рассказали, что всего было получено почти полтысячи заявок на участие, в том числе – из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. Из КР, в частности, это Кристина Убайдуллаева, предложившая подборку своих стихотворений, Артем Хегай (рассказы).

"Результаты конкурса оказались очень высокими, тем приятнее победа тех, кто стал участником форума. Они представили произведения разных литературных жанров: поэзии, прозы, литературной критики, детской литературы, драматургии, перевода, которые рецензировались 27 мастерами, делегированными литературными журналами. Работы оценивались, как всегда, по пятибалльной системе. По итогам конкурса мы пригласили 156 молодых писателей", - проинформировали в оргкомитете.

"В этом году Ульяновская область принимает форум во второй раз. Он проходит в регионе с 15 по 21 сентября. И предоставил возможность стать центром объединения молодых писателей, открыть новые имена в литературе для широкого российского и международного читателя, а также внести вклад в развитие многонациональной литературы народов России и других стран", - заявил губернатор области Сергей Морозов.

"Форум призван сформировать особую творческую среду, в которой молодые авторы смогут состязаться, обмениваться взглядами и мыслями. Это им поможет найти себя и понять, к какому направлению мысли и эстетики они принадлежат. Сегодняшняя драма писателей, особенно молодых, в том, что сама культура исчезла, культура перенесена на самые периферии нашей социальной и общественной жизни. И когда писатель входит в этот мир, он чувствует себя страшно одиноким. И смысл форума в Ульяновске - это создание среды, в которой писатель чувствовал себя не одиноким, мог обмениваться взглядами, где бы он понял, к какому направлению мысли и эстетики он принадлежит. Кроме того, писатель – это человек наития, откровения, он не может не писать. И такие мероприятия как раз могут помочь художнику найти выход этой энергии и творчества", - убежден писатель, публицист, член Союза писателей России Александр Проханов.

В программе форума - 14 творческих встреч с писателями, литературными критиками и редакторами, 15 выездных мероприятий, различные мастер-классы..

Среди почетных гостей - глава Государственного литературного музея Дмитрий Бак, главные редактора журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, "Литературной газеты" Максим Замшев, писатель Михаил Веллер и другие. По итогам работы форума предусматривается выпуск коллективного сборника "Новые писатели". Также выйдут публикации в издании "Новые имена в поэзии".


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URL: https://www.vb.kg/381686
Теги:
конкурс, литература, Россия, форум, Кыргызстан
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