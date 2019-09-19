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Госкомиссия по Кой-Ташу. Сегизбаев был ранен в ногу во время спецоперации

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- Екатерина Улитина
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Экс-председателя ГКНБ Абдиль Сегизбаев сегодня вызвали на заседание Государственной комиссии по изучению событий 708 августа в селе Кой-Таш.

Абдиль Сегизбаев рассказал, что прибыл к дому Алмазбека Атамбаева, чтобы оказать моральную поддержку. В 150 метрах от дома экс-президента, в ногу попала резиновая пуля. Первую помощь ему оказали медики "скорой помощи", потом отвезли его в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш ГКНБ и МВД провели спецоперации по принудительному приводу на допрос экс-президента Алмазбека Атамбаева. Первая спецоперация закончилась неудачей спецподразделения "Альфа". Погиб командир подразделения, тяжелую травму получил глава ГУВД Чуйской области. На следующий день экс-президента задержали. Сейчас он находится под стражей в СИЗО ГКНБ. В правоохранительных органов возбуждено несколько уголовных дел по этим событиям. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев своим распоряжением создал Государственную комиссию, которая должна изучить события, предпосылки и последствия тех дней.


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URL: https://www.vb.kg/381688
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СИЗО, Кыргызстан, Арест
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