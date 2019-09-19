Сагынбека Абдрахманова признали и в российской партии "Единая Россия"

Лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов в ближайшее проведет встречу с секретарем Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" Виктором Шептием. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Абдрахманов.

По его словам, встреча состоится в Екатеринбурге 27 сентября.

- Так как теперь я являюсь официально признанным председателем СДПК и поэтому от имени партии встречаюсь с представителями российской партии. Речь идет о сотрудничестве в рамках подписанных соглашений между партиями СДПК и "Единая Россия", - пояснил он.

Напомним, в феврале прошлого года партия "Единая Россия" подписала с Социал-демократической партией Кыргызстана (СДПК) соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. С российской стороны документ подписал секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, с кыргызской стороны - тогдашний первый заместитель председателя СДПК Фарид Ниязов.