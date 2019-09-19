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Айсулуу Тыныбекова завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио (фото)

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 19 сентября, в рамках чемпионата Мира по спортивной борьбе, который проходит в городе Нур-Султан (Казахстан) член сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал турнира в весовой категории до 62 кг.

Этот результат позволила ей завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио. Она стартовала со стадии 1/16 финала и выиграла представительницу Мексики Алехандра Ромера Банилла. В 1/8 финале на туше выиграла японку Юкако Каваи. Четвертьфинал был против Украинки Юлии Ткач Остапчук. Счет встречи 9-6 в пользу Тыныбековой.

Отметим, что за выход в финал она будет бороться со спортсменкой из Северной Кореи Жонг Сим Рим.


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URL: https://www.vb.kg/381692
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, борьба, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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