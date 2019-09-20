Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин сегодня встретятся в Оренбурге

Сегодня, 19 сентября президент Кыргызстана и России Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой пресс-секретаря президент РФ Дмитрий Песков.

"В гостях у президента также будет президент Кыргызстана Жээнбеков. Отдельная двусторонка также ожидается между ними", - цитирует РИА Новости Пескова.

Отметим, сегодня в Оренбурге начинается активная фаза учений "Центр-2019". В них принимает участие около 128 военнослужащих из восьми стран, в том числе из Кыргызстана.

Последняя встреча президентов Кыргызстана и России состоялась в июле этого года.