КР и РТ договорились прекратить строительные работы на неописанных участках

Кыргызская Республика и Республика Таджикистан по итогам переговоров достигли ряда договоренностей. Об этом сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков, передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В соответствии с договоренностями между премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода состоялись продолжительные переговоры правительственных делегаций двух стран во главе с вице-премьер-министрами по решению вопросов, касающихся принятия совместных мер по деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

- Состоялся непростой, но конструктивный диалог. Стороны приложили все усилия для недопущения эскалации ситуации. С таджикской стороной достигнут ряд договоренностей. Было принято решение о полном отводе боевой техники и военнослужащих обоих государств с приграничных территорий. Также стороны договорились прекратить строительные работы на неописанных участках госграницы. По поручению премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана, правительственные делегации по демаркации и делимитации границ усилят работу по решению приграничных вопросов. На сегодняшний день все пять пунктов пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границе, в том числе "Кулунду-Автодорожный", работают в штатном режиме, обстановка на границе стабильная, эвакуированные жители села Максат вернулись в свои дома, представители правоохранительных органов проводят совместное патрулирование приграничных зон, - сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Отмечается, что ситуация на кыргызско-таджикской границе находится на особом контроле правительства, местные органы власти двух стран проводят информационно-разъяснительную работу с населением в целях снятия напряженности в приграничных районах.

Как ранее подчеркивал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, положительных сдвигов в решении приграничных вопросов можно добиться только в условиях взаимного доверия, неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей и обоюдного учета интересов.