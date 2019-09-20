На Сахалине кыргызстанку задержали за незаконный въезд

Уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы возбуждено в отношении гражданки Кыргызской Республики, задержанной в Сахалинской области. Обвинительный акт по этому делу утвержден прокуратурой этого российского региона.

Как сообщили в надзорном органе, установлено, что ранее эта кыргызстанка по решению суда уже выдворялась за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства. Однако после выезда из РФ она оформила новый заграничный паспорт с измененными личными данными в компетентных органах КР. И затем в нарушение требований закона и вступившего в законную силу решения суда незаконно пересекла государственную границу России, прибыла на территорию Сахалинской области. Здесь она и была задержана сотрудниками оперативной службы Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

"В ходе расследования уголовного дела собраны достаточные доказательства виновности лица. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - отметили в региональной прокуратуре.