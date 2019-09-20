Бывшего сотрудника военкомата экстрадировали из Москвы в Кыргызстан

Из Российской Федерации в Кыргызскую Республику экстрадирован ее 59-летний гражданин Хамитжон Акбаров. У себя на родине он должен был предстать перед судом для привлечения к уголовной ответственности за присвоение государственных денежных средств.

Этот человек, рассказали в прокуратуре Москвы, правоохранительными органами республики разыскивается с 2014 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по п. 2 ч. 3 ст. 205 ("Присвоение или растрата вверенного имущества лицом, которому было вверено имущество и (или) денежные средства в связи с исполнением им служебных обязанностей") УК КР.

Хамитжон Акбаров обвиняется в том, что, работая в должности инспектора 4 отдела Сузакского военного комиссариата Джалал-Абадской области КР, получил денежные средства от 25 соотечественников в счет оплаты за прохождение альтернативной службы в общей сумме свыше 99 тысяч сомов. Однако эту сумму он не сдал в бухгалтерию военкомата, а присвоил и использовал на личные нужды. Тем самым причинил государству ущерб в значительном размере.

В феврале 2019 года находящийся в межгосударственном розыске Акбаров был задержан сотрудниками полиции на территории Юго-Восточного административного округа российской столицы.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры Москвы, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о его выдаче.