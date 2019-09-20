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Главный гинеколог КР о родильницах на полу: Это временно

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- Оксана Гут
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Четырех рожениц разместили на полу в Чуйском областном роддоме из-за нехватки мест в связи с закрытием на ремонт 4-го перинатального центра в Бишкеке. Это временные проблемы, которые решатся, когда откроется этот роддом. Об этом редакции VB.KG сказала главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР, курирующая акушерский блок, Раиса Асылбашева.

Она отметила, что ремонт в роддоме №4 начался 16 августа и должен был закончиться 23 сентября, но работы затянутся еще на четыре дня. 28 сентября в 8 часов он начнет принимать рожениц. В свою очередь закроется на недели 3-4 роддом №2, но в Минздраве считают, что это не повлечет таких "авралов", как сегодня.

- Прошу прощения, что так произошло. Но женщины должны правильно понять. Мы до этого давали разъяснение, что нужно немного потерпеть. Любой дом требует порядка, ремонт необходим в роддомах, нужно привести в норму сантехнику, электрику, операционные, поменять кафель, установить современное оборудование. Все делается для блага пациентов, - пояснила Асылбашева.

Сейчас на ремонте также Городская гинекологическая больница, но за нее работает Центр репродукции человека. Рожениц в Бишкеке принимают 1-ый, 6-ой, 2-ой и Чуйский областной родильные дома. Последний накануне был дежурным. И если он рассчитан на 90 коек, то на сегодня там разместили 130 родильниц, говорит главный гинеколог страны.

- Развернуты дополнительные койки, их установили даже в актовом зале, но площадь не позволяет – кровати некуда ставить. Пришлось четырех рожениц разместить на полу, но это временно. Как только кто-то выпишется, их разместят в палаты. Но они под наблюдением врачей. Мы стараемся, если жалоб нет, отправлять родильниц домой раньше, но еще 40 дней они под наблюдением роддома. Также оповещаем ЦСМ и надеемся на взаимовыручку, в течение 3-7 дней семейные врачи должны посетить их дома, - рассказала Раиса Асылбашева.


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URL: https://www.vb.kg/381709
Теги:
дети, ремонт, родильный дом, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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