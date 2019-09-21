В Москве полицейский взял взятку у кыргызстанца и обстрелял коллег

Сразу по двум статьям УК РФ – "Получение взятки" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" -- возбуждено в Москве уголовное дело в отношении полицейского на столичном метрополитене старшего прапорщика Алексея Смирнова. Будучи пойманным на взятке от гражданина Кыргызстана, он расстрелял двух сотрудников управления собственной безопасности (УСБ).

Этот инцидент произошел вечером 18 сентября на станции метро "Рязанский проспект". Как стало известно, Смирнов уже подозревался в поборах в отношении иностранных граждан, установить это помогли камеры видеонаблюдения, которыми оснащена московская подземка.

В тот вечер очередной жертвой прапорщика оказался приезжий из Кыргызстана, который, чтобы откупиться за нарушение миграционного законодательства, передал Смирнову завернутые в платочек 2 тысячи рублей. Получив затем показания от кыргызстанца, сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился Смирнов. Его попросили выложить все из карманов. И когда старший лейтенант Веялко показал понятым упаковку платочков с 2 тысячами рублей, которые подозреваемый ранее взял у других приезжих, прапорщик неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в него. Алексей Лимонов попытался разоружить стрелявшего, буквально бросившись на оружие, но Смирнов успел нажать на курок.

Максим Веялко от полученных ран скончался, его похоронили 20 сентября в подмосковном городе Домодедово. За жизнь получившего пять огнестрельных ранений Алексея Лимонова борются врачи. Смирнова задержали. Как сообщили в Следственном комитете по Москве, в отношении него 20 сентября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование этого резонансного уголовного дела продолжается.