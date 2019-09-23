В Кыргызстане завершился чемпионат Азии по бирманскому боксу

Вчера, 22 сентября, в Кара-Балте завершился чемпионат и первенство Центральной Азии по бирманскому боксу. Об этом редакции VB.KG сообщил президент Федерации Центральной Азии по бирманскому боксу Илгиз Сарылдык уулу.

По его словам, такое событие впервые в Кыргызстане прошло.

- Этот турнир стал отборочным на Чемпионат мира по бирманскому боксу, который пройдет в ноябре в Москве. Также в их числе есть и кыргызстанцы, - отметил он.

Кроме этого, знаменательным событием чемпионата ЦА по бирманскому боксу стало избрание нового президента Федерации Центральной Азии. На этот раз им стал кыргызстанец Илгиз Сарылдык уулу.

Напомним, в Кыргызстане бирманский бокс развивается всего несколько лет. Его отличие от тайского (муай тай) заключается в том, что в нем можно наносить удары головой. Бирманский бокс, так же как и многие единоборства, делится на любительский и профессиональный.